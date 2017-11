später lesen Koblenzer Berufsschule nach Drohung geschlossen Teilen

Wegen der Drohung eines Unbekannten ist eine Berufsschule in Koblenz geschlossen worden. Wie die Polizei mitteilte, lag am Montagmorgen ein Zettel im Briefkasten der Carl Benz-Schule, auf dem der Verfasser drohte, dort am selben Tag eine Straftat zu begehen. Laut Polizei bestand dennoch kein Anlass zur Besorgnis. Beamte durchsuchten vorsorglich die Schule nach verdächtigen Personen und Gegenständen, fand jedoch nichts. dpa