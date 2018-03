Konzer laden zu Wanderungen ein

Zu der Traumschleifenwanderung „Der Bergener“ laden die Saar-Mosel-Wanderer Konz am Samstag, 20. Januar, um 10 Uhr ein. .Die Strecke ist zwölf Kilometer lang. Start ist am Landhaus Girtenmühle, Saarstraße 47, in Losheim am See-Britten. Am Sonntag, 21. Januar, finden ebenfalls zwei Wanderungen statt. Start und Ziel ist das Vereinshaus Garnich 6, rue des sacrifiés in Luxemburg-Garnich. Ebenfalls am 21. Januar laden die Wanderer zu einer Familienwanderung in Obermennig zum Euchariusberg ein. .Treffen ist um 14.30 Uhr am Parkplatz „Rewee“-Center Konz. Einkehr ab 16 Uhr in den „Landgasthof-Euschariusberg“ Weitere Information zur Familienwanderung Barbara Kahl Tel elefon 06501/ 4206. Weitere Infos: Telefon 06501/922628.