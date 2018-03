Konzert zeigt Unterschiede und Gemeinsamkeiten

(red) Gemeinsamkeiten und Unterschiede der religiösen Musiktraditionen von Christentum, Islam und Judentum wurden beim gemeinsamen Konzert der Weltreligionen in der Synagoge Wittlich offenbar. Der Chor 95 der Pfarreiengemeinschaft Wittlich, der jüdische Chor Shalom aus Trier und der Chor Selam der Muslime Wittlich waren mit dabei. Vor allem die Instrumentalinterpretationen der Solisten sorgte in der voll besetzten Synagoge für Eindruck. „Es ist für uns eine Ehre, hier im Konzert in unserem Wittlich mit auf der Bühne stehen zu dürfen“, zogen die aktiv mitwirkenden Flüchtlinge ihr Fazit. 994,80 Euro Spenden kamen zusammen.⇥ Foto: Privat