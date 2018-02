später lesen Olympische Winterspiele Kosten für Organisation betragen 1,9 Milliarden Euro Teilen

Die Kosten für die Organisation der am Sonntag endenden Olympischen Winterspiele und der anschließenden Paralympics (9. bis 18. März) in Pyeongchang betragen 2,4 Milliarden US Dollar (1,9 Milliarden Euro).