Karneval 2024 Fünf Last-Minute-Karnevalskostüme, für die Sie nichts kaufen müssen

Die 1980er und 1990er-Jahre waren bekannt für ihre bunten Outfits. Wie gut, dass das zum Karneval passt und sich mindestens so gut als Last-Minute-Kostüm eignet. Dafür einfach mal einen Blick in die längst aussortierten Klamotten werfen oder alternativ bei den Eltern nachfragen: So ein Jogginganzug aus den 90ern kann ganz schön was hermachen.