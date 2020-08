Digitales Lernen : Kreis Bernkastel-Wittlich kauft hunderte Laptops und Tablets für Schulen

Info

Die Sommerschule des Kreises ist am vergangenen Montag ohne größere Probleme gestartet. Das teilte Stefan Schmitt von der Kreisverwaltung den Mitgliedern des Kreisausschusses in dessen zurückliegender Sitzung mit. 261 Kinder aus dem Kreisgebiet nehmen daran teil: Vereinzelt sei es am Montag vorgekommen, so Schmitt, dass einige wenige Kinder vor den Schulen gestanden hätten, die nicht angemeldet waren. Es sei jedoch kein Problem gewesen, diese in den Unterricht zu integrieren.

Zurückzuführen ist das vermutlich darauf, dass einige Eltern der Meinung waren, dass die Bedarfsanmeldung, die sie vor einigen Wochen getätigt haben, gleich einer Anmeldung ist, was jedoch nicht der Fall war.

Für die Leitung des Unterrichts haben sich im Kreis mehr Freiwillige gemeldet als Bedarf bestand. Hauptsächlich würden die Kinder von Lehrern, pädagogischen Fachkräften und Lehramtsstudenten unterrichtet sowie von fünf Abiturienten.

Rheinland-Pfalz-weit haben sich rund 20 000 Kinder und Jugendliche für die Sommerschule mit Nachhilfe in Deutsch und Mathematik angemeldet. 4500 Freiwillige haben sich insgesamt gemeldet, für ihren Einsatz erhalten sie eine Aufwandsentschädigung.

Das Land hat für die „Sommerschule RLP“ insgesamt 500 000 Euro bereitgestellt.