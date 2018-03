Land muss Weichen für die Zukunft stellen

Eines ist der rheinland-pfälzischen Ampelkoalition anzurechnen: Sie arbeitet geräuschlos zusammen. Nach einem Jahr, in dem sich gerade die Bundespolitik nicht mit Ruhm bekleckert hat, ist das Auftreten von SPD, FDP und Grünen im Land durchaus zu würdigen. Es gibt in Mainz keine Balkon-Selfies wie bei den Jamaika-Sondierungen in Berlin, die Inszenierung, aber null Inhalte liefern.

Streit tragen die Parteien nicht öffentlich aus. Doch das interne Auskommen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Koalition das Land in erster Linie inhaltlich prägen muss. Und da fehlt es bislang an kraftvollen Visionen, die mit der Ampelregierung verbunden sind.

Im vergangenen Jahr war das Kabinett stark damit beschäftigt, Altlasten aufzuräumen. Der Verkauf des Flughafens Hahn lähmte lange das politische Geschäft. Pensionen für Landesbeamte sind nach einer Klatsche vor dem Verfassungsgericht neu geregelt.

Bewegung gab es beim durch Asylklagen völlig überlasteten Verwaltungsgericht Trier, das neue Richter bekommt. Und auch bei den Kommunalfinanzen legt das Land nach, wenngleich die Gemeinden weiter unter einer gewaltigen Schuldenlast leiden.

In diesem Jahr kommt die Ampel nicht drum herum, mutiger zu gestalten. Im Sommer will sie die Vorlage für den Doppelhaushalt 2019/20 vorlegen, mit wichtigen Pfeilern, die das Land festigen sollen. Baustellen gibt es genug. Polizisten und die Justiz beklagen Überlastung und fehlende Stellen. Bei Lehrern kommen in Grund- und Förderschulen zu wenige Kräfte nach.

In die Landesstraßen investiert die Regierung zwar mehr als in der Vergangenheit, doch beim Landesbetrieb Mobilität fehlen Ingenieure, die Straßen planen können. Bei der Pflege und der Ärzteversorgung ist bekannt, dass auf dem Land die Versorgung bedroht ist. Zugleich fehlt es flächendeckend weiter an schnellem Internet, was den ländlichen Raum noch weiter abhängt. Und das Verständnis davon, wann Internet schnell ist, hat sich ohnehin längst gewandelt.

Die Ampelkoalition wird sich an den Ideen messen lassen, die sie in diesem Jahr entwirft. Und an den Prioritäten, die sie angesichts der 2020 erforderlichen schwarzen Null im Haushalt setzt. Es braucht nicht Stückwerk, sondern große Würfe. Atmosphärisch zeigt die Ampelkoalition, ein Modell über 2021 hinaus zu sein. Inhaltlich muss sie es erst einmal unter Beweis stellen.

