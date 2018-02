später lesen Dreifacher Olympiasieger Langlauf-Star Kläbo verzichtet auf Start beim 50km-Rennen Teilen

Norwegens Loipen-König Johannes Hösflot Kläbo lässt die Chance aus, als erster Skilangläufer der Geschichte viermal Olympia-Gold in einem Jahr zu holen. Der 21-Jährige geht im "Marathon" über 50 Kilometer nicht an den Start und tritt die Heimreise an.