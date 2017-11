später lesen Leiche eines Vermissten in Landauer Innenstadt entdeckt Teilen

Ein seit Dienstag in Landau vermisster Mann ist tot. Die Leiche des 74-Jährigen sei am Freitagnachmittag in einem Haus in der Landauer Innenstadt gefunden worden, teilte die Polizei mit. Zur Todesursache und zu dem Gebäude, in dem der Mann entdeckt wurde, machte ein Polizeisprecher keine Angaben. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bat Zeugen, die den Vermissten in den vergangenen Tagen gesehen haben oder Kontakt zu ihm hatten, sich zu melden. dpa