Leichtathletik: Eifeler mit gutem Ergebnis in Italien

(teu) Bei seinem letzten Start für die LG Vulkaneifel hat Thorben Dietz noch einmal für einen Paukenschlag gesorgt. Der 28 Jahre alte Lehrer, der nach seinem Arbeitsplatz-Wechsel aus der Eifel nach Baden-Württemberg seit Jahresbeginn das Trikot der LG Filstal trägt, belegte beim sogenannten BOclassic in Bozen in Südtirol den zwölften Platz. Der Marathon-Bezirksrekordler lief die zehn Kilometer lange Strecke in 30:39 Minuten. Es siegte 5000-Meter-Weltmeister Muktar Edris aus Äthiopien in 28:45 Minuten. Der ehemalige PST-Läufer Florian Neuschwander (jetzt Spiridon Frankfurt), dem Dietz beim Berlin-Marathon in 2:19:20 Stunden die Bezirksbestzeit abluchste, belegte beim Frankfurter Silvesterlauf über zehn Kilometer hinter Aaron Bienenfeld (Hanau-Rodenbach/30:37) und dem Äthiopier Tilahun Babsa (30:49) in 30:50 Minuten den dritten Platz.