Leserbrief : Wir alle sind betroffen und müssen uns mit den Pflegekräften solidarisieren

Pflege

Dem ist bei Weitem nicht so. Spätestens dann, wenn wir ein Bett im Krankenhaus und/oder Pflegeheim benötigen, wird uns die Not bewusst. Wir alle sind betroffen und müssen uns mit den Pflegekräften solidarisieren und auf die Straße gehen.

Mein Appell an die Pflegekräfte aller Krankenhäuser: Wenn ihr nochmal demonstriert, teilt uns dies mit, wir gehen alle mit euch auf die Straße. Erklärt uns euer und unser Anliegen, wir sind dabei!

Es wird gesagt, dass es den Pflegekräften an Anerkennung fehlt und dass sie einer großen Arbeitsüberlastung aufgrund mangelnder Pflegekräfte gegenüberstehen. Das Ganze soll nichts mit Geld zu tun haben. Bei welcher Arbeit spielt Geld als Anerkennung für die erbrachte Leistung keine Rolle? Ja haben denn die Politiker den Verstand verloren?

Der Arbeitskräftemangel in der Pflege und anderen Berufen ist von den Politikern hausgemacht. Es müssen aus meiner Sicht lediglich die Einreisebestimmungen für Arbeitskräfte und der Anspruch an die berufliche Qualifikation so angepasst werden, dass es für Einreisewillige attraktiv wird.