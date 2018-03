Leute kompakt

Schauspieler Ulrich Tukur (60) lebt seit längerem mit einem Tinnitus.

Beim Drehen in der Normandie habe er plötzlich ein merkwürdiges Geräusch gehört. Erst habe er gedacht, das sei eine Gastherme im Keller. Als das Geräusch nicht verschwand, habe er gewusst, dass er ein Problem habe. „Seitdem brummt mein Kopf, als wäre er ein Radioröhrenapparat.“ In Hotels verlange er Zimmer, die zur Straße hinausgehen. „Die finden das sehr kurios.“ Nach Angaben des Berufsverbandes der Hals-Nasen-Ohrenärzte wird ein Tinnitus nicht durch die Umwelt, sondern im Patienten selbst verursacht. Die Ursachen sind noch nicht abschließend geklärt.

Der Fußballweltmeister Lukas Podolski hat am Samstag seinen neuen Döner-Imbiss in Köln eröffnet. Etwa 1000 Fans kamen am Nachmittag, als sich die ersten Drehspieße im To-go-Restaurant „Mangal Döner“ des 32-Jährigen in Bewegung setzten, teilte ein Sprecher des früheren Nationalspielers mit. „Die Euphorie ist wider Erwarten sehr sehr groß und Lukas Podolski mit dem Start sehr glücklich.“ Laut Sprecher Sebastian Lange hatten die ersten Fans bereits gut fünf Stunden vor Öffnung vor dem Laden gewartet. Publikumsmagnet Podolski posierte fröhlich lächelnd vor einem der mächtigen Fleischspieße und schrieb für seine Fans danach Autogramme.

Politiker und Künstler aus ganz Italien haben Adriano Celentano („Azzurro“) am Samstag zum 80. Geburtstag gratuliert. „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Adriano! 80 gelebte Jahre Rock“, twitterte Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi (39). Sie wird in diesem Jahr gerade mal halb so alt wie der Barde, der vor 60 Jahren den Rock ‘n‘ Roll nach Italien brachte. Die Zeitung Il Corriere della Sera, die in Celentanos Geburtsort Mailand erscheint, stellte ein Video auf ihre Seite mit Glückwünschen von Fernseh-Stars und Sängern. Celentano, der in seinem Leben weit mehr als 100 Millionen Platten verkauft hat, lebt in einer Villa am Comosee.

Hollywood-Star Hugh Jackman (49) ist in Zeiten der „#MeToo“-Bewegung besonders gespannt auf die Oscar-Moderation. „Lässt sich über Harvey Weinstein oder Kevin Spacey lachen? Ich bezweifle es“, sagte der australische Schauspieler dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Samstag) in Anspielung auf die Welle von Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe. „Aber ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Der eine Moderator würde das Thema wohl vermeiden wollen, andere direkt darauf losstürmen. Hängt am Ende vom Gastgeber ab. Mal schauen, was Jimmy Kimmel daraus macht.“ Der US-Komiker Kimmel wird die Oscar-Verleihung am 4. März präsentieren.

FOTO: Henning Kaiser / dpa

FOTO: Claudio_Onorati / dpa

FOTO: Vianney Le Caer / dpa

(dpa)