Leute kompakt

Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle (36) hat ihre Konten auf Facebook, Twitter und Instagram gelöscht. Markle sei „jedem dankbar, der ihren Social-Media-Accounts in den vergangenen Jahren gefolgt ist“, erklärte ein Sprecher des Kensington-Palasts. Da sie in allen drei Netzwerken jedoch seit einiger Zeit nicht mehr aktiv gewesen sei, habe sie nun beschlossen, ihre Konten zu löschen. Britische Medien interpretieren Markles Rückzug aus den sozialen Netzwerken im Zusammenhang mit der bevorstehenden Hochzeit, durch die die US-Amerikanerin zu einem Mitglied der royalen Familie wird. Kein Mitglied des britischen Königshauses verfügt über persönliche Social-Media-Konten.

Golden-Globe-Preisträger James Franco (39) hat Vorwürfe der sexuellen Nötigung zurückgewiesen. Die Anschuldigungen, die Schauspielerin Violet Paley und Regisseurin Sarah Tither-Kaplan kürzlich auf Twitter geäußert hatten, seien „nicht korrekt“, sagte Franco in Stephen Colberts The Late Show. Sollte er etwas falsch gemacht haben, wolle er es aber wiedergutmachen, erklärte der Schauspieler. Er unterstütze Menschen, die Missstände ansprechen, und wolle sie „in keinster Weise zum Schweigen bringen“.

Die jüngsten Missbrauchsvorwürfe in der deutschen Filmbranche haben in den Augen von Til Schweiger wenig mit denen aus den USA gemeinsam. „Wir haben hierzulande keine wirkliche Filmindustrie, daher lässt sich all das schwer mit Hollywood vergleichen“, sagte der 54-Jährige in einem am Mittwoch auszugsweise veröffentlichten Interview. „Eine Figur wie Harvey Weinstein gibt es in Deutschland einfach nicht. Jemand, der Berufsverbote aussprechen kann.“

Die Schauspielerin und Regisseurin Greta Gerwig (34) hat das Jahr 2017 als „Wendepunkt“ für Filmemacherinnen bezeichnet. „Frauen haben dieses Jahr so unglaubliche Arbeit geleistet“, sagte Gerwig in einem Interview der New York Times vom Dienstag und verwies unter anderem auf Angelina Jolies Film „Der weite Weg der Hoffnung“ und auf Patty Jenkins‘ „Wonder Woman“. Dank solcher Werke glaube sie fest daran, dass Filme in Zukunft in gleichem Maße von Frauen wie von Männern produziert würden. Gerwigs aktueller Film „Lady Bird“ hat am Sonntag den Golden Globe als beste Filmkomödie gewonnen. In der Kategorie „Beste Regie“ war Gerwig allerdings nicht nominiert gewesen.

FOTO: Vianney Le Caer / dpa

FOTO: Vianney Le Caer / dpa

FOTO: Jordan Strauss / dpa

FOTO: Jordan Strauss / dpa

(dpa)