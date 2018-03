Leute kompakt

Designerin Barbara Becker (51) hält die gesellschaftliche Diskussion nach der rassistischen Beleidigung ihres Sohns Noah (23) für „wahnsinnig wichtig“. Die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Es geht nicht nur ums Schwarzsein, sondern ums Anderssein – dass man sich einfach als Mensch annimmt und sich wirklich nur als Menschen sieht und sonst nichts.“ In einem Tweet über den Account des AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier war Noah Becker als „Halbneger“ beleidigt worden. Es habe sie gefreut, dass anschließend so viele Menschen aufgestanden seien und darauf empört reagiert hätten wie etwa Schauspieler Til Schweiger, sagte Becker.

Die Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy blickt mit Wehmut ihrem 50. Geburtstag am 20. Januar entgegen. „Es ist nicht mein Alter, das mich traurig macht, im Gegenteil. Mit 17 hatte ich Pickel, Käsefüße, eine fünf in Mathe, ständig Liebeskummer und immer Angst, etwas zu verpassen“, sagte Kürthy („Hilde: Mein neues Leben als Frauchen“, „Mondscheintarif“). „Ich bin gerne so alt, wie ich bin und ich fühle mich zum Glück auch keinen Tag jünger.“ Es sei eine moderne Unsitte, dass man nicht mehr so alt aussehen und sein dürfe, wie man ist. „Leid tut es mir bloß um die Zeit, die weniger wird. Es ist ja nicht zu leugnen, dass, je länger man lebt, man immer weniger Leben vor sich hat. Mehr als die Hälfte ist rum – und das finde ich recht bedauerlich.“

Die britische Königin Elizabeth II. hat als Kind geglaubt, dass die Deckengewölbe der Londoner Krönungskirche Westminster Abbey von einer Art „Wundernebel“ bedeckt sind. Das erzählt die Queen (91) in einem BBC-Interview für die Dokumentation „The Coronation“ (Die Krönung). Der Beitrag anlässlich ihres 65. Krönungsjubiläums wird am Sonntagabend in BBC One gesendet. In der einstündigen Dokumentation geht es auch um Elizabeths Erinnerungen an die Krönung ihres Vaters George VI. im Jahr 1937. Lilibet, so wurde sie oft als Kind gerufen, war damals elf Jahre alt. „Mein Vater wollte, dass ich meine Erinnerungen an seine Krönung niederschreibe. Das war sehr nützlich“, sagte die Queen.

Schauspieler Ulrich Tukur (60) lehnt Eingriffe beim „Tatort“ ab. „Jede Zensur an meinem ,Tatort’ ist inakzeptabel“, sagte Tukur, der den Fahnder Felix Murot spielt. „Wer den Zuschauern ständig Brei vorsetzt, riskiert, dass sie ihre Zähne verlieren. Man muss auch mal kauen! Sonst verreckt das Format an sich selbst“, so Tukur. Der Wiesbadener „Tatort“ gilt als Pionier und besonders experimentierfreudig. Er habe mit dem Hessischen Rundfunk das große Glück, einen verständnisvollen Intendanten und sehr wagemutige und unkonventionelle Redakteure an seiner Seite, die zuallererst gute Filme machen wollten, sagte Tukur weiter.

Drei Tage nach einem Verkehrsunfall auf dem Weg nach Berlin ist die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (55, CDU) aus dem Krankenhaus entlassen worden. „Es geht ihr gut“, sagte Regierungssprecherin Anne Funk am Sonntag. „Sie ist auf der Heimreise ins Saarland“ – diesmal mit dem Flugzeug. Bei dem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 10 bei Potsdam waren Kramp-Karrenbauer, ihr Fahrer und zwei Personenschützer verletzt worden. Der Dienstwagen der Ministerpräsidentin war auf einen Lastwagen aufgefahren. Die CDU-Politikerin war auf dem Weg zu den Sondierungsgesprächen mit der SPD in Berlin.

Die Schauspielerin Nina Hoss (42) beobachtet auch in Deutschland einen täglichen Sexismus. Dieser werde schon in scheinbar harmlosen Bemerkungen deutlich, sagte Hoss. „Es geht jetzt nicht um Political Correctness, sondern darum, dass die Strukturen sich verändern müssen.“ Es müssten mehr Frauen in Leitungsfunktionen kommen.

FOTO: Georg Wendt / dpa

FOTO: Georg Wendt / dpa

FOTO: Victoria Jones / dpa

FOTO: Victoria Jones / dpa

FOTO: Arne Dedert / dpa

FOTO: Arne Dedert / dpa

FOTO: Oliver Dietze / dpa

FOTO: Oliver Dietze / dpa

(dpa)