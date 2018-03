später lesen Leute kompakt FOTO: Buck / dpa FOTO: Buck / dpa Teilen

Der österreichische Unternehmer Richard „Mörtel„ Lugner (85) wird in diesem Jahr von US-Schauspielerin Melanie Griffith (60) zum Wiener Opernball begleitet. Lugner engagiert seit rund 25 Jahren meist einen Hollywood-Star, der gegen Bezahlung mit zum Opernball kommt. Damit will der 85-Jährige die Werbetrommel für sein Einkaufszentrum rühren. Zunächst gab es Gerüchte, sein diesjähriger Stargast sei die 80-jährige Jane Fonda. „Einer 80-Jährigen ist nicht zuzumuten, zum Opernball geschleppt zu werden“, sagte Lugner dazu. Der Ball findet am 8. Februar mit rund 5000 Gästen statt und ist das gesellschaftliche Top-Ereignis in Österreich.