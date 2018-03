später lesen Leute kompakt FOTO: Shirley Kwok / dpa FOTO: Shirley Kwok / dpa Teilen

Mit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft hat Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern (37) in ihrer Heimat eine Strickbewegung ausgelöst. In den sozialen Netzwerken schlossen sich Leute unter dem Hashtag #KnitforJacinda (#StrickenfürJacinda) zusammen. Den Anfang machte die Neuseeländerin Heather McCracken auf Twitter. Sie kündigte an, dass sie etwas für Jacindas „Pepi“ stricken wolle. „Pepi“ bedeutet „Baby“ in der Sprache von Neuseelands Ureinwohnern, den Maori. Die Babykleidung soll vor allem bedürftigen Kindern zugute kommen.