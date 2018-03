Leute kompakt

Auch mit kleinem Babybauch macht Herzogin Kate, die Frau des britischen Prinzen William, noch eine sportliche Figur. Beim Besuch der beiden Royals am Dienstag in Schweden versuchte sich die 36-Jährige beim Bandy, dem dort beliebten Vorgänger des Eishockeys. Richtig aufs Eis musste sich Kate nicht wagen: Sie schlug den rosa Ball von einem roten Teppich aus – und hatte dabei sichtlich Spaß. Kate und William kamen beide dick eingemummelt und mit großen Pudelmützen zum Treffen mit den Hockeyspielern. Kates Babybauch fiel unter ihrem schwarzen Mantel kaum auf. Sie erwartet im April ihr drittes Kind.

Fernseh-Moderator Thomas Gottschalk (67) bereut einen Tweet über Osteuropäer. Auf Twitter hatte er am Samstag geschrieben: „Hab meine DNA aufschlüsseln lassen. (...) Über 50 Prozent Osteuropäer! Deswegen hab ich als Kind so geklaut.“ Dies sei ein „blöder Witz“ gewesen. Er habe sich missverständlich ausgedrückt, sagte Gottschalk am Montagabend in München und stellte klar: „Ich bin und werde nie ein Feind von irgendjemand sein – Ausländern, Inländern, egal.“ Gottschalk diskutierte in München mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Anlass war das 50-jährige Bestehen der katholischen Journalistenschule ifp, in der er 1974 ausgebildet wurde.

Oscar-Preisträgerin Kate Winslet (42, „Der Vorleser“) äußert Bedauern über ihre Zusammenarbeit mit bestimmten „Regisseuren, Produzenten und mächtigen Männern“, denen Missbrauch vorgeworfen wird. Die 42-Jährige nennt allerdings keine Namen. Sie bereue diese „schlechten Entscheidungen“ und wolle das nicht mehr für sich behalten, sagte Winslet nach Medienberichten bei der Verleihung der „London Critics‘ Circle Film Awards“. „Mir ist klar geworden, dass mein Schweigen die Angst vieler mutiger Frauen und Männer vergrößern könnte. Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen“, sagte die Schauspielerin. Die Britin hatte in der Vergangenheit unter anderem mit dem Produzenten Harvey Weinstein zusammengearbeitet, gegen den zahlreiche Frauen schwere Vorwürfe erheben. Auch für ihr Mitwirken am neuen Film von Regisseur Woody Allen stand Winslet in der Kritik. Allens Adoptivtochter Dylan Farrow wirft ihm vor, sie als Siebenjährige missbraucht zu haben.

FOTO: Tobias Hase / dpa

FOTO: Christophe Petit Tesson / dpa

