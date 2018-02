später lesen Skispringen bei Olympia Leyhe rückt für Eisenbichler ins deutsche Team FOTO: dpa, hpl jbu FOTO: dpa, hpl jbu Teilen

Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster hat Stephan Leyhe für den olympischen Teamwettbewerb in Pyeongchang nominiert. Der bisherige Ersatzmann rückt für Markus Eisenbichler in die Mannschaft, wie der Trainer am Sonntag mitteilte.