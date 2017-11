später lesen Verkehr Luxemburg nach Düsseldorf: Neue direkte Zugverbindung FOTO: Gero Breloer FOTO: Gero Breloer Teilen

Mit dem Fahrplanwechsel der Bahn am 10. Dezember wird zwischen Luxemburg und Düsseldorf eine neue direkte Zugverbindung an den Start gehen. Der Zug, der morgens hin und nachmittags retour fährt, mache Halt in Trier, Koblenz, Bonn und Köln, teilten die Deutsche Bahn und die luxemburgische Bahngesellschaft CFL am Samstag mit. Anlässlich des neuen Angebots wurde am Samstag zur Einweihung eine erste Sonderfahrt von Luxemburg nach Trier angeboten. dpa