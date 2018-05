Männerchor singt in der Synagoge

(red) Der Männerchor Wittlich lädt für Samstag, 19. Mai, ab 19 Uhr zu seinem Chorkonzert in die Synagoge in Wittlich ein. Unter dem Titel „Und dir ein Liedlein gesungen“ präsentieren die 27 Sänger unter der Leitung von Dirigent Reinhold Schneck bekannte Melodien aus Konzerten zurückliegender Jahre sowie neue Lieder. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse elf Euro. Karten sind erhältlich im Alten Rathaus Wittlich. ⇥Foto: Veranstalter