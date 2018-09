Spiel' ruhig noch ein bisschen Weniger Fünfjährige in den Schulen

Länger im Kindergarten bleiben oder doch lieber so früh wie möglich in die Schule? In dieser Frage deutet sich eine Trendwende an: In mehreren Bundesländern gibt es immer weniger Schüler, die sehr jung in die erste Klasse kommen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Von Christine Cornelius, dpa