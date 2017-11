später lesen Gesundes Kind Babys entwickeln elementare Fähigkeiten nicht gleich schnell Teilen

Das Laufen lernen ist für Kinder eine komplexe Angelegenheit. Manche können in dieser Phase so mit dem Üben beschäftigt sein, dass sie in anderen Bereichen für eine gewisse Zeit nur wenig Fortschritte machen. Sie legen dann vielleicht bei der Sprachentwicklung eine Pause ein oder zeigen wenig Interesse an Bilderbüchern oder Spielsachen. dpa