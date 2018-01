später lesen Beziehungstipp Bei hitzigem Streit besser einen Tag Pause einlegen FOTO: Bodo Marks FOTO: Bodo Marks Teilen

Man wird laut, unterbricht einander und tauscht nur noch Vorwürfe aus: Spätestens an diesem Punkt sollten Paare ihren Streit besser unterbrechen. Am besten vereinbaren sie dafür ein eindeutiges Codewort, rät Paartherapeutin Sandra Konrad in der Zeitschrift „Psychologie Heute“ (Ausgabe 02/2018). dpa