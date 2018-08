später lesen Erziehungs-Tipp Darf es für Kinder Geschenke außer der Reihe geben? FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Twittern

Teilen



Geschenke gibt es zu Ostern, Weihnachten und dem Geburtstag - so weit, so gut. Doch was ist mit Herzenswünschen, die Kinder zu anderen Zeitpunkten im Jahr haben? Lässt man sie dann sechs Monate warten, oder ist es legitim, auch mal etwas außerhalb der Reihe zu schenken? dpa