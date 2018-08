später lesen Studie der Keele Universität Ehe könnte vor Herzerkrankungen und Schlaganfällen schützen FOTO: Uwe Zucchi FOTO: Uwe Zucchi Teilen

Wer verheiratet ist, scheint besser vor Herzerkrankungen und Schlaganfällen geschützt zu sein. Das legt eine Studie der Keele Universität in Großbritannien in Zusammenarbeit mit der Macquarie Universität in Sydney nahe. dpa