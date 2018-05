später lesen Herzrhythmusstörungen Im Alter sind Unterzuckerungen für Diabetiker gefährlich FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Twittern

Teilen



Bei älteren Diabetikern stehen Lebensqualität und Erhalt der Selbstständigkeit in der Behandlung an erster Stelle. Der Blutzucker muss im Zweifelsfall nicht mehr ganz so weit gesenkt werden wie bei jüngeren Patienten, erklärt die Deutsche Diabetes Gesellschaft. dpa