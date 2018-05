später lesen Sicherheit und Schadstoffe Jeder zweite Kinderhochstuhl fällt im Test durch FOTO: Christin Klose FOTO: Christin Klose Teilen

Twittern

Teilen



Viele Kinderhochstühle fallen im Test durch. So erhielten 11 von 20 Modellen in einer Stichprobe der Stiftung Warentest die Note „mangelhaft“. Nur 3 waren „gut“, 5 „befriedigend“, 1 erhielt ein „Ausreichend“, heißt es in der Zeitschrift „test“ (Ausgabe 6/2018). dpa