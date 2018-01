Kinder profitieren vom Kontakt zu den Großeltern

Wenn Erwachsene kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern oder Schwiegereltern haben, tun sie sich oft schwer damit, Kontakt zu den Kindern zuzulassen. Doch genau dieser Schritt könnte auch die Chance für einen Neuanfang sein. dpa

Was Müttern und Vätern helfen kann, ist der Gedanke „Mein Kind profitiert von Oma und Opa“, empfiehlt Prof. Roswitha Sommer-Himmel, Professorin für Pädagogik an der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Sie rät Eltern zu einer vorsichtigen Annäherung, um zu spüren, wie es ihnen damit geht. Manchmal führt die neue Konstellation aus Jung und Alt dann auch dazu, dass die Familie ein Stück mehr zusammenwächst, erklärt die Expertin in der Zeitschrift „Baby und Familie“ (Ausgabe 12/2017).