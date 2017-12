Neid unter Freunden - Tabu oder Triebfeder?

Die Freundin hat ein tolles Haus, ist erfolgreich im Job und macht regelmäßig Traumreisen. Und der beste Freund hat ein Händchen für Geld und steigt auf der Karriereleiter unaufhaltbar nach oben - da kann man schonmal neidisch werden. Von Ines Schipperges, dpa

Marga Löwer-Hirsch ist psychologische Psychotherapeutin aus Berlin und kennt positive und negative Seiten von Neid. „Kleine Neidgefühle unter Freunden helfen zu überlegen: Was will ich und wie bekomme ich es?“

„Ich bin öfter mal neidisch - und finde das völlig menschlich“, sagt Modebloggerin Franziska Dully. Für die 24-Jährige gibt es einen Unterschied zwischen Neid und Missgunst. „Ich bin kein böser Mensch, wenn ich mir das wünsche, was andere haben - sei es eine Designerhandtasche, einen großen Freundeskreis oder ein heiles Elternhaus.“ Schlimm wird es erst, wenn man anderen etwas Schlechtes wünscht, um sich selbst besser zu fühlen.

Neidisch sind irgendwann einmal fast alle Menschen. Diese Emotion zu akzeptieren und zuzulassen, kann gut und hilfreich sein. Doch so wichtig es ist, in Freundschaften offen mit seinen Gefühlen umzugehen: Sofort mit dem Satz „Ich beneide dich so“ rauszuplatzen, ist keine gute Idee.

„Besser ist es, mich erst einmal selbst mit meinem Neid auseinanderzusetzen und darüber zunächst mit einem anderen Freund zu sprechen“, rät Löwer-Hirsch. Wer zum Beispiel neidisch auf die beste Freundin ist, weil sie ein Kind erwartet, redet vielleicht lieber erst mit einer anderen Freundin, die selbst einen unerfüllten Kinderwunsch hat.

„Wenn Freunde mich beneiden, dass ich gutes Geld mit Bloggen verdiene, teure Geschenke bekomme und ein glamouröses Leben führe, gehe ich offen damit um, dass nicht alles Gold ist, was glänzt“, erzählt auch Dully. Ein stressiger Alltag, mangelnde Struktur und das permanente Gefühl, noch mehr geben zu müssen, prägen ihr Leben, seit sie sich für den Schritt zum Bloggen als Hauptberuf entschieden hat. „Wer mit Freunden ehrlich spricht, wird merken, dass jede noch so beneidenswerte Lage auch ihre Kehrseite hat“, sagt Löwer-Hirsch.

Jan Crusius, Sozialpsychologe an der Universität Köln, hat sich in Studien mit dem Thema Neid auseinandergesetzt. Seiner Erfahrung nach gibt es verschiedene Strategien, Neid zu bewältigen. Zum Beispiel: einen anderen Fokus für den Vergleich zu finden. „Zu sagen: Mein Freund ist darin besser, dafür bin ich darin besser.“ Oder auch: den Vergleich mit sich selbst zu suchen. „Ich bin zwar nicht so gut wie der andere, aber ich bin schon viel besser als früher.“ Oder: sich anstrengen, um genauso gut wie der beneidete Freund zu werden.

In seiner Arbeit, so der Wissenschaftler Crusius, habe sich gezeigt, dass Leute sich oft an Situationen mit Freunden erinnern, wenn sie nach Neidgefühlen gefragt wurden. Aber sollte man nicht gerade denen alles erdenklich Gute wünschen? „Dass wir Freunde so häufig beneiden, ist nicht überraschend“, sagt Crusius. Neidisch ist man vor allem dann, wenn uns jemand sehr ähnlich ist. Je mehr Menschen sich ähneln, desto relevanter ist der andere für einen Vergleich. „Wer gerne Sport treibt, ist nicht neidisch auf einen Olympiasieger. Sondern eher auf den Freund in der Laufgruppe, der immer die Nase vorne hat“, erklärt Crusius.

