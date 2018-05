Spätestens zu der Zeit, wenn die ersten lästigen Insekten versuchen, in deine Schlafräumlichkeiten zu gelangen, wirst du nach einer Möglichkeit suchen, diese Insekten daran zu hindern. Leider ist dies meist zu Beginn der schönsten Jahreszeit der Fall. Wenn die Nächte länger und wärmer werden, dann bleiben auch Türen und Fenster des Eigenheims viel länger geöffnet. Es ist daher nur logisch, dass sich dann auch Insekten, Fliegen und andere ungeliebte Gäste in die eigenen vier Wände verirren. Nun gut, es gibt die Möglichkeit von Insektenstecker oder einen Gel, welches du dir zum Schutz auf die Haut schmieren kannst.

Ob Schlafzimmer oder Wohnzimmer mit Plissee ist man vor Insekten sicher

Die Lösung ist das aber natürlich nur zum Teil. Am besten lässt sich das Ziel des Schutz des Eigenheims durch ein elegantes Plissee erreichen. Ein Plissee ist platzsparend, einfach zu bedienen und sicher. Es ist eine Art Insektengitter, welches aber nicht nur den eigentlichen Zweck des Schutzes umfasst, sondern auch ein modisches Design aufweist und auf diese Weise zu einem sehr modischen Aufputz innerhalb der eigenen vier Wände beiträgt. Mit seiner unkonventionellen Optik erinnert der Plissee Insektenschutz auch nicht an das klassische Insektengitter. Du kennst vermutlich diese schwarzen, fast schon unansehnlichen Gitter, welche man vielleicht in einem mit Insekten gefüllten Geräteschuppen anbringen kann.

Für die eigenen vier Wände ist so ein normales Gitter jedoch nicht besonders gut geeignet. Beim Plissee handelt es sich um modisch elegante Sonnenschutzfalten, welche zudem mit einem perfekten Design ausgestattet sind. Es benötigt keinen Schwenkbereich und kann platzsparend eingesetzt werden. Der Plissee ist sehr witterungsbeständig, einfach zu bedienen und barrierefrei. Auch das ist ein weiterer Vorteil, auf den man immer wieder hinweisen sollte. Der Name klingt vielleicht für Außenstehende etwas seltsam.

Beim Plissee spielt natürlich auch die Qualität eine Rolle

Der Plissee verdankt seinen Namen dem Falten (Falten) des robusten Siebgewebes. Vermutlich hat sich aus Marketing technischen Gründen dieser Name auch durchgesetzt. Ebenso von Vorteil ist, dass die Montage des Plissee sehr einfach gelingt. Dies ist nicht nur bei kleinen Fenstern der Fall, sondern auch bei größeren Türen zum Garten. Gute Anbieter von Qualität bieten ihren Kunden heute auch ganz einfach zu montierende Sets. Dazu gehört zum Beispiel ein optionales Montagerahmensystem zur flexiblen Anpassung an jede Installation. Dies ist besonders für eher nicht so geübte Handwerker von großem Vorteil.

Günstige Plissee gibt es schon ab 3,00 € online zu kaufen

Wenn Sie online schauen nach Plissee, dann werden Sie schnell fündig werden und zwar schon ab Preisen von 3,00 €. Achten Sie aber auf die Qualität, denn ein Plissee sollte schon mehr als nur einen Sommer überstehen und deshalb schauen Sie nicht auf Preis. Bei günstigen Plissee besteht auch die Möglichkeit, dass diese schnell löcherig werden und dann die Insekten hindurch schlüpfen könnten. Daher vergleichen Sie Preise, Werkstoffe und Qualität genau bevor Sie sich dann entschließen Plissee online zu kaufen. Achten Sie auch drauf ob die Plissee ohne mit Bohren angebracht werden können, denn ohne bohren ist es halt schnell und praktisch aufgebaut, so dass keine Arbeiten ausgeführt werden müssen.

Plissee beim Urlaub mit nehmen, ebenfalls beim Zelten und im Wohnwagen

Was viele vielleicht nicht wissen? Dass Plissee nicht nur für die eigenen vier Wände Zuhause zu erwerben sind, sondern, dass Plissee ebenfalls zum Zelten und für den Wohnwagen online zu kaufen sind. Denn auch im Zelt will keiner von Sekten belästigt und gestochen werden, das Gleiche gilt auch für den Wohnwagen. Achten Sie also auf spezielle Angebote von Plissee für Zelte und Wohnwagen.

Ferner können Sie auch Plissee mit in den Urlaub nehmen für Ihre Ferienwohnung oder Hotelzimmer, sofern notwendig, in diesem Fall achten Sie aber drauf, dass die Plissee ohne zu bohren anzubringen sind und lassen Sie sich im Vorfeld die Maße Ihrer Ferienwohnung oder des gebuchten Hotelzimmers mitteilen, so dass die Plissee auch wirklich perfekt angebracht werden können.