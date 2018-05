später lesen Schön flott oder zu schnell? Sicherheitstraining für Senioren auf dem Pedelec FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Twittern

Teilen



Angemeldet waren 17, gekommen sind 25. Das Interesse der Senioren am Pedelec-Training in Pforzheim (Baden-Württemberg) ist zumindest an diesem Samstag riesig. Von Anika von Greve-Dierfeld, dpa