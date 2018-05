Sieben Punkte zum Muttertag

Alle Jahre wieder steht im Mai der Muttertag vor der Tür. Also schnell noch zum Blumenhändler oder ins Parfüm-Fachgeschäft, um am Sonntag bei Kaffee und Kuchen ein passendes Präsent überreichen zu können? Von Isabell Scheuplein, dpa

Dabei muss es gar kein Geschenkeklassiker sein - oft sind die Ideen am besten, die man nicht schon in den Vorjahren hatte. Nachfolgend Wissenswertes für einen gelungenen Muttertag in sieben Punkten.

- Zahlenrätsel: Wie viele Mütter es in Deutschland gibt, wird beim Statistischen Bundesamt aus allerlei fachlichen Gründen nicht erhoben. Dafür aber, wie viele Kinder geboren werden - und auch, von wie vielen Frauen. 2016 kamen im Schnitt 1,59 Kinder pro Frau zur Welt, das war der höchste Wert seit 1973. In Europa ist dies ein Platz im Mittelfeld, hinter Frankreich, vor Italien und Spanien. Ein weiterer Trend: Seit Anfang der 80er Jahre steigt der Anteil der Frauen, die erst mit 35 oder später Kinder bekommen. 2015 war dies bereits bei jedem vierten Neugeborenen der Fall. Im Schnitt bekamen Frauen im Jahr 2016 in Deutschland mit 29,6 Jahren ihr erstes Kind.

- Prekäre Situation: Jede fünfte Familie mit mindestens einem Kind ist hierzulande eine Einelternfamilie; etwa neun von zehn Alleinerziehenden sind Frauen. Sie sind besonders stark von Armut bedroht - ihr Armutsrisiko liegt bei 43,8 Prozent. Das heißt, fast die Hälfte hat weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens zur Verfügung. Sozialverbände halten das für einen Skandal. „Die Politik muss auf das alarmierend hohe Armutsrisiko von Alleinerziehenden endlich reagieren“, fordert der Bundesgeschäftsführer des Arbeitersamariterbundes, Ulrich Bauch.

- Nazi-Erfindung?: Muttertags-Hasser bringen immer wieder die These ins Spiel, der Muttertag sei eine Erfindung der Nazis. Das stimmt aber nicht ganz. Bereits die alten Griechen veranstalteten ein Fest zu Ehren der Mutter des Gottes Zeus. Danach wurde die Idee in allen Kulturen und Jahrhunderten aufgegriffen. Die Nationalsozialisten verknüpften sie mit der Idee der arischen Rasse. Kinderreiche Mütter wurden als Heldinnen des Volkes gesehen. 1933 wurde der Muttertag zum öffentlichen Feiertag erklärt.

- Nun zu den Geschenken: Frauenzeitschriften bringen gern mal Listen mit Muttertags-Ideen. Originelle Ideen gefällig? Statt Blumen eine Vase für den Fahrradlenker. Statt Pralinen ein Workshop zum Schokolade selber machen. Statt Parfüm ein Unterwasserlicht für die Badewanne. Ein Fotoshooting im Park. Ein selbst gemachtes Memory-Spiel mit Familienfotos. Eine Halterung fürs Tablet zum Rezepte-Lesen beim Kochen. Ein Heft mit Gutscheinen für kleine Hilfen im Alltag. Ein (ironischer) Schnarch-Stopper in Form eines Boxhandschuhs.

- Feingefühl: Dies ist bei der Auswahl eines Geschenks allerdings dringend angezeigt. Wie der Fall des Discounters Lidl zeigt, der dieses Jahr nach einer verunglückten Muttertagsanzeige Ärger in den sozialen Medien bekam. Beworben wurden unter anderem Dampfbügeleisen und Nähmaschinen als passende Präsente. Das wirkte auf manche so, als sei Bügeln nach wie vor Frauensache. Seit Jahren liegen tatsächlich Blumen, Pralinen und Parfüm in der Rangfolge der meist gekauften Geschenke ganz vorn. Das hat der Handelsverband HDE ermittelt. Auch der Umsatz mit Gutscheinen läuft den Angaben zufolge zu Muttertag gut. Es folgen Porzellan, Taschen, Schmuck, Lederwaren und Bekleidung.

- Apropos Blumen: 14 Euro geben die Deutschen im Schnitt für einen Muttertagsstrauß aus. Nicht sehr viel angesichts einer Zahl, die das Statistische Bundesamt in diesem Jahr veröffentlichte: 660 Euro gaben Eltern mit einem Kind 2013 im Schnitt für ihren Nachwuchs aus - pro Monat. Das waren noch mal 13 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor. Je älter des Kind, desto teurer wurde es. Für den Muttertagsstrauß sind in diesem Jahr nach Einschätzung des Floristen-Fachverbands besonders Rot- und Violett-Töne angesagt.

- Reichlich Regen in Sicht: Eine schöne Geschenkidee kann auch ein gemeinsamer Ausflug sein. Am Sonntag gilt das aber nur im Nordosten, hier wird es sonnig und sommerlich warm. Ansonsten lässt das Wetter mehr als zu wünschen übrig. Nachdem es am Vatertag bereits vielerorts derart gewitterte, dass es sogar zu Überschwemmungen kam, sind auch für den Muttertag stellenweise Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel vorhergesagt.

Erstes Kind jenseits der 40: Deutschland unter EU-Durchschnitt

Frauen über 40 bekommen in Deutschland seltener ein erstes Kind als in anderen EU-Staaten. Während hierzulande im Jahr 2016 rund 2,4 Prozent der Erstgeborenen eine Mutter jenseits der 40 hatten, waren es in Italien 7,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. In Spanien betrug der Anteil demnach 6,6 und in Griechenland 5,3 Prozent. Am geringsten sei er mit 1,0 Prozent in Litauen gewesen. Der Durchschnitt innerhalb der Europäischen Union (EU) betrug den Angaben zufolge 3,2 Prozent. In Deutschland änderte sich im Jahresvergleich nicht viel: 2015 hatten 2,5 Prozent der erstgeborenen Kinder eine Mutter, die die 40 bereits überschritten hatten. Kommenden Sonntag ist Muttertag.