Smartphone als Geschenk: So gibt es keinen Streit

Unter dem Weihnachtsbaum liegen ein Smartphone, ein Computer- oder ein Hörspiel - und die Kinder sind für den Rest der Feiertage nicht mehr ansprechbar. dpa

Damit die Weihnachtsstimmung in der Familie deshalb nicht gleich in den Keller geht, sollten Eltern vorab Regeln zur Nutzung festlegen, rät die Initiative „Schau hin! Was dein Kind mit Medien macht“.

So können Eltern mit ihren Kindern beispielsweise vereinbaren, dass Weihnachtsgeschenke am Heiligabend etwa eine Stunde lang ausprobiert werden dürfen. Beim Weihnachtsessen müssen sie dann aber beiseite gelegt werden. Außerdem sollten Eltern vor allem bei jüngeren Kindern dabei sein, wenn neue Geräte ausprobiert und eingerichtet werden.