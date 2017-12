später lesen Erziehungs-Tipps Ständiges Antreiben macht Kinder nicht schneller FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

„Los, Schuhe anziehen. Und Zähne putzen nicht vergessen! Hast du an dein Mathebuch gedacht? Wir müssen los!“ In vielen Familien spielen sich morgens solche Monologe ab. Am Ende sind alle genervt - und schneller geht es durch das permanente Antreiben auch nicht. dpa