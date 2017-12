Verbote machen Feuerwerk für Kinder noch reizvoller

Ein Feuerwerk sollte für Kinder nichts Verbotenes sein. Sonst bekommt es einen noch größeren Reiz. Am besten führen Eltern ihre Kinder unter Anleitung an Feuerwerk heran: Grundschulkinder können ihr Tischfeuerwerk auf feuerfester Unterlage aufbauen und unter Aufsicht anzünden. dpa

Am besten leitet ein Erwachsener immer nur ein Kind an und nicht mehrere gleichzeitig, rät die Aktion Das Sichere Haus. Mit Kindern unter sechs Jahren bleiben Eltern besser in der Wohnung und beobachten das Spektakel vom geschlossenen Fenster aus.

Im Freien tragen Kinder am besten schwer entflammbare Kleidung aus Baumwolle. Schlecht sind Kapuzenjacken oder -pullis, in den sich Feuerwerkskörper verfangen können. Besser ist eine eng anliegende Mütze.