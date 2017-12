später lesen Neuer Lebensabschnitt Von 100 auf 0: Wenn Ruheständler in ein Loch fallen FOTO: Wavebreak Media FOTO: Wavebreak Media Teilen

„Was machst du hier?“ - „Ich wohne hier.“ - „Aber doch nicht um diese Zeit.“ Diese Szene aus Loriots „Pappa ante Portas“ ist legendär - was wie so oft bei Vicco von Bülow daran liegt, dass sie so wahr ist. Von Tobias Hanraths, dpa