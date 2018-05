später lesen Tag der Familie Warum mehr als drei Kinder die Ausnahme sind FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

In zwölf Prozent aller Familien in Deutschland leben drei oder mehr Kinder. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden aus Basis des Mikrozensus von 2016 mit. Am 15. Mai ist der Internationale Tag der Familie. Von Sandra Trauner, dpa