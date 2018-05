später lesen Schwarz, Rot, Gelb So können Beete passend zur Fußball-WM gestaltet werden FOTO: GMH/FGJ FOTO: GMH/FGJ Teilen

Twittern

Teilen



Wer seinen Garten passend zur <a href="https://de.fifa.com/worldcup/" target="_blank">Fußball-WM</a> (14. Juni bis 15. Juli) schmücken will, kann im Beet Blumen in den Farben der Deutschlandflagge pflanzen. Die Auswahl an roten und gelben Blumen ist groß, aber es gibt auch einige Exemplare mit schwarzen Blüten oder Blättern. dpa