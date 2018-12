Alle Jahre wieder stellt sich die Frage: was ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für meine beste Freundin? Niemand kennt sie besser als ich, aber dennoch stellt mich diese Frage immer wieder vor eine Herausforderung. Selbstgebackene Plätzchen? Eine gute Idee, aber ich wollte ja schon etwas mehr Geld ausgeben. Einen Kerzenständer? Der steht dann nur unnötig herum. Oder ein neues Parfum? Gab es letztes Jahr schon. Dieses Jahr soll es etwas ganz Besonderes sein.

Trend: Action-Geschenke

Der Geschenke-Trend, Erlebnisse statt Gegenständen zu verschenken, hält sich schon seit einigen Jahren. Und das aus gutem Grund. Viele Haushalte gehen in hübschen Dingen geradezu unter. So sehr man sich über eine Vase, eine niedliche Figur, ein Plüschtier oder ein dekoratives Kissen freut - nach ein paar Wochen oder Monaten nimmt es Platz weg, weil etwas Neues dazu gekommen ist. Also schenkt man heutzutage lieber Events und Erlebnisse, statt Gegenständen. Und das Beste daran: der Schenkende hat auch etwas davon. Unternehmen Sie einen gemeinsamen Ausflug und schweißen Sie Ihre Freundschaft noch fester zusammen. Kreieren Sie Momente, an die Sie sich Ihr Leben lang erinnern werden! Es gibt so viele Möglichkeiten, Freude zu schenken. Wie wäre es mit einem gemeinsamen Trip nach Paris, mit einem Nachmittag beim Paintball mit der gesamten Clique, mit einem Wellnesstag in einem tollen Spa mit Champagnerfrühstück für Sie und Ihre beste Freundin, mit einem Krimidinner, einem Ausflug in den Escape Room oder gar einer Ballonfahrt? Tolle Beispiele für Erlebnisgeschenke finden Sie auf der Webseite des Unternehmens Jochen Schweizer, das zu den bekanntesten Anbietern für aufregende Geschenkideen gehört. Für die ganz Abenteuerlustigen gibt es auch die Möglichkeit, einen Fallschirmsprung oder einen Sprung mit dem Gleitschirm gemeinsam zu unternehmen.

Freude verschenken

Sie kennen Ihre beste Freundin am besten und haben sicherlich schon ein paar Ideen. Allerdings schadet es auch nicht, sich Inspiration im Internet zu holen. Wählen Sie einfach eine Aktivität, die Ihnen und Ihrer Freundin Spaß macht. Schließlich ist es genau das, was Sie beide verbindet: gemeinsam Spaß haben. Ein Gutschein für eine Quad-Tour durch den Wald oder doch eher ein gemütlicher Tag im Wellnessbereich eines tollen Hotels? Ein Tag, den Sie gemeinsam genießen ist das beste Geschenk überhaupt. Der Gutschein weckt Vorfreude, schon an dem Tag, an dem Sie ihn übergeben. Und dann haben Sie endlich auch wieder einen Grund, um sich zu treffen. Ist es nicht so, dass Sie sich oft wünschen, Sie hätten mehr Zeit für Ihre beste Freundin? Erlebnisgeschenke machen nicht nur dem Beschenkten Freude, sondern auch Ihnen selbst. Ein kleines bisschen Egoismus ist also auch keine Schande. Viel Spaß dabei, allen zu beweisen, dass Sie alles andere als langweilige Geschenkideen haben.