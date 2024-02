Am 14. Februar Valentinstag in der Region Trier: Tipps, Ideen und Ausflugsziele

Wer einen Film mit Liebe will, muss aber nicht unbedingt in der Romantik-Sparte suchen. Denn in so gut wie jedem Streifen steckt etwas fürs Herz drin, egal, ob es um Superhelden, Raumschiffe oder Drachen geht. Und so manches Mal sind die Liebesgeschichten in solchen Filmen fast noch schöner als in so manchen Romanzen.