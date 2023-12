Bloß nicht fade! Heiße Pfännchen für kühle Tage: So wird Raclette zum Gaumenschmaus

Eigentlich reichen ein guter Schweizer Käse und Kartoffeln. Das wäre die einfache Kombination für ein klassisches Raclette. Schon im 17. Jahrhundert, so will es die Überlieferung, schmolzen die Bauern im Schweizer Wallis – unterhalb des Matterhorns – ihre halbierten Käselaibe am Feuer und schabten die jeweils weich gewordenen Schichten über ihre Kartoffeln. Das französische Dialektwort „racler“ heißt schaben, daher der Name.