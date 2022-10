Sportler mit Entenbürzel : 50 Jahre Porsche 911 Carrera RS 2.7

Stuttgart Vom kaum einem Sportwagen gibt es so viele Varianten wie vom Porsche 911. Doch keine ist berühmter und begehrter als der Carrera RS 2.7. Der Elfer zwischen Alltag und Rennsport wurde vor 50 Jahren enthüllt.

Geburt einer Legende

Außerdem war der RS 2.7 der erste Elfer, auf dem ein Carrara-Schriftzug an der Seite prangte. Mit dem erinnerten die Schwaben an die Erfolge des 550 Spyder beim Langstreckenrennen Carrera Panamericana in Südamerika in den 1950ern.