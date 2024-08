Autoknacker aussperren 7 Sicherheitstipps für Autos mit Keyless-System

München · Autos mit Keyless-System erkennen den Schlüssel, wenn man sehr nah am Fahrzeug steht. Sie entsperren die Tür, erlauben das komfortable Starten per Knopfdruck - sind aber meist unsicher. Was hilft?

28.08.2024 , 16:12 Uhr

Keyless als Diebstahlrisiko: Autodiebe haben es zunehmend auf Fahrzeuge mit diesem System abgesehen. Foto: Matthias Balk/dpa/dpa-tmn

Viele Autos mit Keyless-Zugangssystem lassen sich mit technischem Autoknackerwerkzeug illegal öffnen. Welche genau das sind, testet der ADAC seit 2016. Inzwischen ist die Test-Datenbank auf 698 Modelle angewachsen, von denen nur 69 nicht zu knacken waren, weil sie die Funktechnologie Ultra Wide Band (UWB) an Bord hatten. Bei allen anderen 629 Autos gelang das illegale Öffnen mit Hilfe zweier kleiner Geräte (Repeater): Eines fängt das Signal vom Schlüssel ab und verlängert es hin zum zweiten Gerät am Auto, das dieses dann öffnet. Tipps zum Umgang mit Keyless-Systemen Um das Diebstahl-Risiko zu senken, rät und erklärt der ADAC Folgendes: 1. Checken, ob das eigene Fahrzeug betroffen ist. Das klappt anhand einer Liste, die der ADAC veröffentlicht hat (Stand: 26. August 2024). 2. Vor dem Kauf eines Autos den Sicherheitsaspekt bei der Wahl eines Keyless-Systems bedenken und gegebenenfalls darauf verzichten. 3. Standard-Schließsysteme mit normalem Funkschlüssel sind sicherer: Sie lassen sich nicht so einfach knacken wie die eigentlich moderneren Keyless-Systeme. 4. Wer ein Auto mit unsicherem Keyless-Schließsystem besitzt, sollte in der Betriebsanleitung nachsehen, ob sich dieses vielleicht einfach ausschalten lässt. 5. Betroffene Fahrzeuge über Nacht möglichst in einer verschlossenen Garage abstellen und die Funkschlüssel innerhalb von Gebäuden nicht in der Nähe von Außentüren, Außenwänden und Fenstern aufbewahren. 6. Um zu verhindern, dass Funksignale eines Keyless-Schlüssels abgefangen werden könnten, kann man den Schlüssel in eine Metalldose, ein abschirmendes Etui oder einen Kochtopf mit Deckel legen oder ihn in Alufolie wickeln. Um sicherzugehen, dass mit der jeweiligen Methode wirklich alle Strahlen abgeschirmt werden, am besten ausprobieren: Mit dem verpackten Schlüssel direkt an die Fahrertür des Autos stellen und schauen, ob sich die Tür öffnen lässt. Tut sie das, ist die jeweilige Methode ungeeignet und man sollte eine andere ausprobieren. Motorräder ebenfalls betroffen In einer Stichprobe gelang es den ADAC-Technikern auch, vier Motorräder mit Keyless-System zu knacken. Somit gelten alle Sicherheitstipps auch für betroffene Motorräder. Diese Maschinen sollte man zudem immer mit einem Extra-Diebstahlschutz absichern, etwa mit einem Bremsscheibenschloss. © dpa-infocom, dpa:240828-930-215656/1

(dpa)