Neues E-Auto 700 km Reichweite: Peugeot E-3008 kommt im Frühjahr 2024

Zwar soll die neue Architektur die Elektrifizierung aller Konzernmarken beschleunigen. So plant Peugeot darauf bereits für das nächste Jahr auch einen 5008. Opel nutzt die Plattform für einen neuen Manta und Alfa Romeo für die nächste Giulia. Doch allein auf die E-Motoren will sich der Konzern offenbar noch nicht verlassen. Den 3008 soll es auf einzelnen Märkten deshalb auch weiterhin als Verbrenner geben - in Deutschland allerdings nicht.