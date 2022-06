Chaos oder Erfolg? : 9-Euro-Ticket: Bahnverband warnt auch vor kommendem Feiertag

Fahrgastverband Pro Bahn rechtet damit, dass der nächste Brückentag in Sachen Fahrgastzahlen wieder ein harter Brocken wird. Foto: Felix Kästle/dpa

Freiburg Es ist eigentlich Jahr für Jahr das gleiche: am Pfingstwochenende wird es in Zügen proppevoll. Nun kam das 9-Euro-Ticket noch obendrauf. Das Ergebnis lässt die Verbände zwiegespalten zurück. Chaos? Erfolg? Oder beides?

Nach dem Andrang auf den baden-württembergischen Bahnhöfen am Pfingstwochenende erwartet der Fahrgastverband Pro Bahn zwar für die kommenden Tage eine deutlich ruhige Lage an den Gleisen. „Aber wir rechnen damit, dass der nächste Brückentag kommende Woche wieder ein harter Brocken für die Bahn und für Fahrgäste wird“, sagt der Pro-Bahn-Landesvorsitzende Joachim Barth in Freiburg.