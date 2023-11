Sauber, trocken, vollgetankt Ab in die Winterpause: Oldies richtig einmotten

Soll der Oldtimer in den Winterschlaf gehen, tut er das am besten sauber, trocken, vollgetankt und gut gelüftet. So lassen sich in aller Kürze die Tipps zusammenfassen, die der Automobilclub von Deutschland (AvD) zum Einmotten automobiler Klassiker gibt. Und für alle, die sie befolgen möchten, die Ratschläge noch einmal ausführlich: