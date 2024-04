Hersteller aus China Ab Juni: GWM verkauft Limousine Ora 07 in Deutschland

Dafür gibt es den auch innen vergleichsweise konventionell gezeichneten Ora 07 wahlweise mit einem E-Motor mit 150 kW/204 PS oder mit zwei E-Motoren, die auf 300 kW/408 PS kommen. Dann sind 180 statt 170 km/h möglich, so der Hersteller. Auch die Batterie hat zwei Größen: Es gibt 64 oder 83 kWh für Normreichweiten von bis zu 520 Kilometern. Geladen wird danach eher beschaulich mit 11 kW am Wechsel- und bis zu 88 kW am Gleichstrom.