TÜV-Verband fordert Blinker : Abbiegen mit E-Tretrollern geht nicht per „Beinzeichen“

Abbiegen mit E-Tretrollern geht nicht per „Beinzeichen“

Berlin Beim Abbiegen mit einem E-Tretrolle soll ein Abbiegen mit der Hand angezeigt werden. Das jedoch ist viel zu gefährlich.

Nach der entsprechenden Verordnung „ist das Anzeigen der Fahrtrichtung per Beinzeichen nicht vorgesehen“. Die Grünen hatten in der Frage darauf hingewiesen, dass E-Tretroller an Stabilität verlieren, sobald eine Hand von der Lenkstange gelassen wird.