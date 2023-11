Wo ist der Wagen? Abgeschlepptes Auto: Das können Betroffene nun tun

Grundsätzlich muss die Polizei laut ADAC zwar verhältnismäßig agieren und das mildeste Mittel wählen, also etwa das Kfz auf einen freien Parkplatz in der Nähe umsetzen. In Großstädten sei das aufgrund von Parkplatzmangel meistens jedoch nicht zumutbar, weswegen das Fahrzeug dann ohne weitere Prüfung auf Verwahrplätze gebracht werden dürfe.