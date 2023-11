Biker im Herbst Abstand und Tempo raus: Mit dem Motorrad durch den Nebel

Plötzlich ist sie da, diese Wolkenwand - Nebel. Im Herbst ist vor allem am Morgen und Abend damit zu rechnen. Wer mit dem Motorrad hineingerät, sollte äußerst vorsichtig agieren. Aufgrund der eingeschränkten Sicht nimmt man besser schnellstmöglich Tempo raus und passt es an die Sichtverhältnisse an, rät das Institut für Zweiradsicherheit (ifz).